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Генменеджер «Сибири» — о составе команды: с некоторыми будем прощаться, есть недовольные

Генменеджер «Сибири» — о составе команды: с некоторыми будем прощаться, есть недовольные
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов оценил текущий состав команды и заявил, что с некоторыми игроками придётся расстаться.

«Ситуация по составу рабочая. С некоторыми будем прощаться в течение двух недель, будем искать им команду, чтобы не на улицу их выгонять. Если усилия не оправдаются, будем расторгать контракты по регламенту КХЛ.
Не может быть всё идеально. Пришли – всё хорошо. Конечно, есть недовольные, возможно, какие-то изменения предпримем.

Вратарская позиция, возможно, требует усиления. Красоткин и Костин — хорошие вратари. Есть разные мнения на этот счёт, но начнём с такой бригадой вратарей. Планируем привлечь Табатчикова к первой команде, будем внимательно следить за ситуацией, может быть, что-то поменяется», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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