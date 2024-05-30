«Был рад играть с ромбом на груди и в сердце». Цыплаков обратился к болельщикам «Спартака»

Нападающий Максим Цыплаков обратился с благодарностью к болельщикам «Спартака» за поддержку клуба. Форвард в межсезонье подписал однолетний контракт с «Айлендерс».

«Дорогие болельщики! Спасибо за вашу поддержку на протяжении долгих лет, которая придавала сил и уверенности. Я был рад играть для вас с ромбом на груди и в сердце.

Спасибо моим партнёрам, персоналу и тренерскому штабу! Благодаря клубу я обрёл бесценный опыт, друзей и товарищей. Был рад приносить пользу команде. Я сделал новый шаг в своей карьере. Скажу честно и искренне — буду скучать! Вперёд, «Спартак», — написал Цыплаков в своей соцсети.

Напомним, в сезоне-2023/2024 25-летний Цыплаков провёл 76 матчей за красно-белых, в которых набрал 51 (33+18) результативный балл. Он занял четвёртое место среди снайперов по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.