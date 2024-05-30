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«Локомотив» объявил об уходе Сергея Андронова и поблагодарил хоккеиста за игру

«Локомотив» объявил об уходе Сергея Андронова и поблагодарил хоккеиста за игру
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Ярославский «Локомотив» в связи с окончанием контракта объявил об уходе нападающего Сергея Андронова и поблагодарил хоккеиста за игру.

Напомним, в прошлом сезоне Андронов был капитаном «Локомотива». Опытнейший 34-летний нападающий в сезоне-2023/2024 в регулярном чемпионате провёл за ярославский клуб 59 матчей, в которых набрал 19 очков — забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф на счету Андронова 2 (1+1) очка в 20 матчах.

Всего в КХЛ Андронов провёл 810 матчей и набрал 191 очко — забросил 105 шайб и отдал 86 результативных передач. Андронов — олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

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