«Зачем это нужно вообще?» Овечкин назвал правило, которое отменил бы в хоккее

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что убрал бы из хоккея возможность судьям смотреть повторы.

— Александр, если бы у тебя была возможность изменить какое-то правило либо вообще убрать его в хоккее, какое это правило и почему?

— Видеоповтор. Почему? Ну, во-первых, когда смотришь видеоповтор, судьи принимают такие не очень понятные решения, был ли офсайд, был ли гол. Ну как бы вот это мне непонятно. Сейчас они отменили, а в такой же ситуации на следующей игре они засчитали.

— То есть решение с игры это оптимальное?

— Да.

— Ну хорошо, вот решение с игры, допустим, а после матча посмотрели, оказалось, что оно неверное в вашу пользу, а это, например, решило выход в следующий раунд. Ну просто всем согласиться?

— Да.

— Ну а видео же вообще в целом должно же помогать вроде, разве нет?

— Ну оно иногда помогает, иногда не помогает. То есть ты делаешь запрос, понимаешь, что там въехали во вратаря, гола не должно быть, а получается так, что его засчитывают, а у нас если такая же ситуация, наоборот, они не засчитывают. И вот сидишь и думаешь зачем это нужно вообще? — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».