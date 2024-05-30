«Это было убийство». Форвард «Салавата Юлаева» — о тренировках с баллонами от Крикунова

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов рассказал о тренировках с баллонами под руководством Владимира Крикунова.

«Я разговаривал не с одним специалистом по подготовке. Все сказали, что баллоны – это хорошая вещь. Они добавляют мощности, выносливости. Просто нужно определённое количество. И задания с баллонами должны быть чуть другие. У нас было с Владимиром Васильевичем [Крикуновым] так, что уже трое сидели на баллоне, и ты должен был одну прямую от лицевой до лицевой протащить. Это было убийство, скажем так. Насколько я помню, я даже не мог всю прямую проехать. Останавливался где-то там, кое-как доползал. Мы, конечно, тоже немного хитрость показали, где-то могли привстать, шайбочки под баллончик положить. Владимир Васильевич всё это знал. Уже и до нас все так делали.

Он говорил, что цель баллонов – это проверка на характер, чтобы в тяжёлые моменты мы добавили. В этом есть своя правда», — сказал Ефремов в интервью Metaratings.ru.

В минувшем сезоне на счету Ефремова 72 матча, в которых он забросил семь шайб и отдал 17 результативных передач. Напомним, в прошедшем сезоне «Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял третье место в таблице Восточной конференции лиги. В первом раунде плей-офф уфимцы проиграли «Трактору» в шести матчах.