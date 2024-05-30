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«Ну, молодец». Овечкин — о поведении Кучерова на Матче звёзд НХЛ

«Ну, молодец». Овечкин — о поведении Кучерова на Матче звёзд НХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на игру российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на Матче звёзд НХЛ. Напомним, после конкурса мастерства Кучерова раскритиковали за слишком пассивное выступление.

— А то, что сделал Кучеров на этом матче звёзд, когда приехал и, скажем так, проигнорировал конкурс, как тебе его решение?
— Ну, молодец, чё?

— Ну так же нельзя делать, наверное.
— Ну, наверное, нельзя, но, опять же ты делаешь всё, что хочешь. Захотел — приехал. Захотел — не приехал. Позвали — приехал. Сыграл как смог, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи.

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