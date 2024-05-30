Плющев: если судейство у нас не изменится, канадцы нас закопают на международной арене

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о разнице в судейском подходе в КХЛ и на международной арене.

«Чемпионат мира показал, что европейцы развиваются в том же направлении, что и североамериканцы. Только у них выбор мастеров скромнее. А мы играем совсем в другой хоккей. Во многом благодаря и судейскому корпусу. Ведь у нас матчи часто превращаются в мерлезонский балет. В то время, как мировое первенство показало, что арбитры наказывают игроков только за грубость и хамство, а не за силовую борьбу. Нам тоже надо определяться, что мы ходим видеть на площадке. Иначе, когда мы вернёмся на международную арену, то канадцы нас просто закопают. А судьи будут говорить, что всё происходит в рамках правил», — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».

26 мая в Праге на «О2 Арене» завершился финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии (2:0) и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира.