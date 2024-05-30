Давыдов: сомневаюсь, что в НХЛ к Гусеву и Ткачёву есть большой интерес

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о возможности игры в Национальной хоккейной лиге форварда Никиты Гусева и нападающего «Авангарда» Владимира Ткачёва.

— Говорят, Ткачёв посматривал в сторону НХЛ, до сих пор посматривает туда и Гусев. Это проблема?

— Ребята, я сомневаюсь, что в НХЛ к этим игрокам есть большой интерес. Во-первых, оба — уже немолодые. Во-вторых, НХЛ — такая лига, которая даёт только один шанс. Это у нас всегда много попыток — раз вернулся, два, три, десять, а за океаном всё просто и жёстко, — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, накануне, 29 мая, «Авангард» расторг контракт с Владимиром Ткачёвым и заключил новое соглашение сроком на пять лет – до 31 мая 2029 года.