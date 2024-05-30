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Овечкин – о количестве участников ЧМ: мне не очень нравилось играть против слабых команд

Овечкин – о количестве участников ЧМ: мне не очень нравилось играть против слабых команд
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о большом количестве сборных на чемпионатах мира.

«Ну, мне лично, когда мы раньше вступали, мне не очень нравилось играть против слабых команд. Понимаешь, что 10:0, но это не очень интересно играть. Когда уже четвертьфинал, полуфинал, там уже накал борьбы совсем другой. И, я думаю, для болельщиков тоже это намного лучше», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

Напомним, 26 мая в Праге на «О2 Арене» завершился финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии (2:0) и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира. Отметим, что чемпионат мира 2025 года совместно примут Швеция и Дания.

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