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Артём Сергеев объяснил, почему он предпочёл «Динамо» другим вариантам продолжения карьеры

Артём Сергеев объяснил, почему он предпочёл «Динамо» другим вариантам продолжения карьеры
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Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев рассказал, почему решил продолжить карьеру в стане бело-голубых после расторжения контракта со СКА. Также российский хоккеист ответил на вопрос, связывался ли с ним ещё до подписания соглашения главный тренер столичного клуба Алексей Кудашов.

«Безусловно, приятно вернуться домой, но это не было ключевым фактором, а стало неким бонусом.

«Динамо» оказалось мне ближе всего по духу по одной простой причине: я являюсь воспитанником хоккейной школы клуба. Плюс тут сложилась хорошая и сформированная команда, которая не требует никакой перестройки, в ней работает опытный тренерский штаб.

Да, сначала Алексей Николаевич позвонил и пригласил перейти в «Динамо». А уже потом, спустя некоторое время, когда находился в определённых раздумьях, то уже сам набрал ему и мы с пообщались более конструктивно», — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Сергеевым читайте на «Чемпионате» завтра, 31 мая, в 10:00 мск.

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