Сергеев — о вылете СКА из плей-офф: у «Автомобилиста» чувствовалась сплочённость

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев, который в прошлом сезоне выступал за СКА, проанализировал личные итоги минувшего чемпионата и поделился мнением о поражении армейского клуба от «Автомобилиста» (1-4) в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024.

Регулярный чемпионат 31-летний хоккеист завершил с показателем полезности «+19», что стало одним из лучших результатов за всё время выступления игрока в КХЛ.

«Что касается показателя полезности, то он зависит не только от меня, но и от партнёров, игры вратаря и совокупности многих факторов. В целом же оценю сезон хорошо, но не могу сказать, что остался им доволен, всегда можно лучше.

В ходе серии с «Автомобилистом» понял, что соперник оказался более структурирован, чем мы. Не думаю, что средний возраст их команды значительно превышал наш, но они выглядели более накатанной командой. И вдобавок к этому от них чувствовалась сплочённость», — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Сергеевым читайте на «Чемпионате» завтра, 31 мая, в 10:00 мск.