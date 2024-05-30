Артём Сергеев поздравил московское «Динамо» с приобретением Антона Слепышева

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев оценил подписание бело-голубыми контракта с известным форвардом Антоном Слепышевым, с которым долгое время они вместе играли в КХЛ за ЦСКА. Также опытный защитник ответил на вопрос о значении того обстоятельства, когда в новую команду вместе с хоккеистом переходят и его знакомые.

«Он мне написал. Сказал ему, что очень рад, что он тоже перешёл в клуб. Отличный парень. Могу поздравить всю организацию и болельщиков с отличным приобретением.

Конечно, это имеет значение, потому что оказывает большое влияние на формирование коллектива. Здорово, когда собираются люди, которые друг с другом играли и тем более вместе выигрывали. Тот же Слеп с Гусём (Никитой Гусевым. – Прим. «Чемпионата») были на одной Олимпиаде. Всё это предоставляет отличную возможность для того, чтобы выигрывать», — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Сергеевым читайте на «Чемпионате» завтра, 31 мая, в 10:00 мск.