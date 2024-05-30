В Словакии может пройти голосование, приглашать ли игроков из КХЛ в сборную

Клубы словацкой лиги и их представители могут иметь возможность участвовать в процессе принятия решений относительно участия игроков КХЛ в сборной Словакии. Об этом сообщает издание Pravda.sk.

Владелец ХК «Зволен» предложил перед сезоном-2024/2025 провести голосование о том, смогут ли игроки со словацким паспортом, выступающие в КХЛ, быть приглашены в состав национальной команды Словакии. Отмечается, что голосование может быть проведено перед олимпийским отборочным турниром в августе.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в Чехии сборная Словакии проиграла в 1/4 финала национальной команде Канады со счётом 3:6. Отметим, что чемпионат мира 2025 года совместно примут Швеция и Дания.

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