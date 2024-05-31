Сергеев — о значении слова «Динамо»: в первую очередь это ответственность

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев, являющийся воспитанником столичного клуба, рассказал, что для него значит играть за бело-голубых.

«В первую очередь для меня это ответственность. Главные воспоминания от СДЮШОР – это Петровский парк. Наша старая арена, где в первое время ещё сетка была вместо стёкол (улыбается). Помню, как после ледовых тренировок у метро между вестибюлей играли в хоккей на роликах. Помню, как ходили на игры основной команды в Лужники, а у меня была мечта сыграть в Суперлиге, которая в те времена ещё существовала», — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В прошлом сезоне Сергеев выступал за СКА и в 70 матчах набрал 13 (3+10) баллов результативности при показателе полезности «+20». Всего в КХЛ защитник провёл 549 игр, где записал на свой счёт 97 (20+77) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Сергеевым читайте на «Чемпионате» сегодня, 31 мая, в 10:00 мск.