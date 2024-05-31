Новичок «Динамо» рассказал, как пополнял командную кассу в КХЛ после игр с родным клубом

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев, являющийся воспитанником столичного клуба, рассказал о существующей в КХЛ традиции в играх с родными или бывшими командами.

«Не могу сказать, что для меня были принципиальные игры с «Динамо». В командах есть такая традиция, что, когда ты играешь против своей родной или бывшей команды, то ставишь определённую сумму и пополняешь командную кассу в случае победы. За это ребята меня и подёргивали (смеётся). Приходилось несколько раз ставить (улыбается).

Так заведено в каждой команде. Это ставка исключительно внутри раздевалки, которая идёт в командную кассу, на бытовые расходы. Например, можно сходить с командой поужинать», — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.