Бывший тренер вратарей ЦСКА Наумов назначен в фарм-клуб «Айлендерс»

Пресс-служба «Нью-Йорк Айлендерс» сообщила, что бывший тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов назначен на аналогичную должность в фарм-клуб «Бриджпорт Айлендерс». Ранее на этом посту работал Крис Террери, который стал директором по развитию вратарей и скаутов «Айлендерс». Пьеро Греко продолжит работать тренером вратарей клуба НХЛ.

Наумов проработал тренером вратарей в КХЛ последние 15 сезонов, включая последние шесть в ЦСКА. Он работал с голкипером Ильёй Сорокиным в сезонах-2018/2019 и 2019/2020. Наумов и ЦСКА выиграли Кубок Гагарина КХЛ в 2019 году, когда Сорокин стал MVP, и в 2022 году.

Напомним, «островитяне» проиграли «Каролине Харрикейнз» в серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции со счётом 1-4.