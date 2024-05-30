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Плющев: дальше четвертьфинала на чемпионате мира — 2024 сборная России бы не прошла

Плющев: дальше четвертьфинала на чемпионате мира — 2024 сборная России бы не прошла
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, как далеко могла бы пройти российская национальная команда на чемпионате мира — 2024, который завершился в Чехии.

— Что сборная России могла бы продемонстрировать на минувшем ЧМ?
— Я думаю, что мы бы решили вопрос с выходом в плей-офф. И на этом остановились. Дальше четвертьфинала мы бы не прошли. Восьмёрка по итогам турнира получилась сильной, там каждая из команд могла бы доставить нам неприятности, — сказал Плющев в интервью Liveresult.

Напомним, после окончания ЧМ-2024 российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося чемпионата мира в Чехии и защищённому рейтингу самих россиян. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками.

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