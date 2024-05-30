Овечкин: думаю, Бедард будет один из лучших игроков, хорошо играет

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих впечатлениях от игры канадского лидера «Чикаго Блэкхоукс» Коннора Бедарда.

— Слушай, а Бедард тебя впечатлил?

— Да, очень хороший. Будет, я думаю, один из лучших игроков. Прекрасный бросок, вообще. Хорошо играет, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

18-летний Бедард в сезоне-2023/2024 Национальной хоккейной лиги сыграл 68 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 39 результативных передач, набрав в общей сложности 61 очко. За сборную Канады на чемпионате мира — 2024 Коннор провёл девять игр, в которых записал на свой счёт 8 (5+3) очков.

В сезоне-2023/2024 НХЛ Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи.