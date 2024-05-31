Артём Сергеев рассказал, как Роман Ротенберг объяснил ему расторжение контракта со СКА

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев рассказал, как главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил хоккеисту расторжение контракта с армейским клубом.

«На самом деле тут особо и нечего рассказывать. Плей-офф закончился для команды неудовлетворительно. Поступил звонок от Романа Борисовича (Ротенберга. — Прим. «Чемпионата»). Он объяснил, что совет директоров требует кардинальных перемен и изменений в команде.

Не могу сказать, что стало шоком. Просто был готов, видя, как складываются контрактные истории других ребят. Понимал, что есть риск того, что это возможно», — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В прошлом сезоне Сергеев в 70 матчах набрал 13 (3+10) баллов результативности при показателе полезности «+20». Всего в КХЛ защитник провёл 549 игр, где записал на свой счёт 97 (20+77) очков.