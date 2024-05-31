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Экс-защитник ЦСКА и СКА: «Зелёное дерби» мне нравилось больше армейского

Экс-защитник ЦСКА и СКА: «Зелёное дерби» мне нравилось больше армейского
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Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев сравнил армейское (ЦСКА — СКА) и «Зелёное» («Ак Барс» — «Салават Юлаев») дерби в КХЛ. Напомним, ранее Сергеев выступал за оба армейских клуба, а также за уфимскую команду.

«Коллектив ЦСКА последних лет понимал значение вывески этого матча, но не могу сказать, что для нас это было каким-то давлением. Для СКА же эта вывеска более значима.

Но на самом деле, когда я играл в Уфе, мне больше нравилось «Зелёное дерби». Вокруг него больше ажиотажа, больше эмоций. Болельщики к этим матчам иначе относятся. Чувствуется накал страстей», — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В прошлом сезоне Сергеев в 70 матчах набрал 13 (3+10) баллов результативности при показателе полезности «+20». Всего в КХЛ защитник провёл 549 игр, где записал на свой счёт 97 (20+77) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Сергеевым читайте на «Чемпионате»:
«После вылета СКА из Кубка Гагарина поступил звонок». Интервью с топ-новичком «Динамо»
Эксклюзив
«После вылета СКА из Кубка Гагарина поступил звонок». Интервью с топ-новичком «Динамо»
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