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Сергей Мозякин покинул тренерский штаб «Металлурга»

Сергей Мозякин покинул тренерский штаб «Металлурга»
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Директор «Металлурга» Алексей Жлоба сообщил, что Сергей Мозякин покинул тренерский штаб «Магнитки».

«Мы сразу после последней игры, через пару дней, договорились, что он возвращается на своё прежнее место и будет заниматься перспективами развития», — приводит слова Жлобы пресс-служба «Металлурга».

Напомним, 43-летний Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Также Сергей является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России. Мозякин, а также экс-защитник уральского клуба Ярослав Хабаров стали обладателями Кубка Гагарина и как игроки, и как тренеры.

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