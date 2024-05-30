Сергей Мозякин покинул тренерский штаб «Металлурга»

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба сообщил, что Сергей Мозякин покинул тренерский штаб «Магнитки».

«Мы сразу после последней игры, через пару дней, договорились, что он возвращается на своё прежнее место и будет заниматься перспективами развития», — приводит слова Жлобы пресс-служба «Металлурга».

Напомним, 43-летний Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Также Сергей является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России. Мозякин, а также экс-защитник уральского клуба Ярослав Хабаров стали обладателями Кубка Гагарина и как игроки, и как тренеры.