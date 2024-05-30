«Отчаяние неизбежности». Главный тренер «Флориды» — о пятом матче серии КС с «Рейнджерс»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис поделился ожиданиями от пятого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс». Напомним, счёт в противостоянии равный — 2-2.

«Отчаяние неизбежности, вы можете уже это чувствовать. Через 48 часов очень хорошая команда столкнётся с угрозой вылета, это можно почувствовать. Отчаяние будет велико для обеих команд», — приводит слова Мориса журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила, что при счёте 2-2 в серии победитель пятого матча Кубка Стэнли выигрывал противостояние в 79% случаев (231-62). В полуфинале плей-офф НХЛ такой процент составляет 77 (50-15).