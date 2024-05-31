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Защитник «Динамо»: в КХЛ очень странно засчитываются силовые приёмы. В НХЛ по-другому

Защитник «Динамо»: в КХЛ очень странно засчитываются силовые приёмы. В НХЛ по-другому
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Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев рассказал о разности в подсчётах силовых приёмов в КХЛ и НХЛ.

«Показатель полезности для меня — важная цифра. Хиты – нет. Силовые приёмы в нашей лиге очень странно засчитываются. Если не ошибаюсь, то заведено так, что силовой приём засчитывается только в том случае, если после его выполнения ты сам или твой партнёр подобрал шайбу. Допустим, в той же НХЛ всё по-другому – там засчитывается любой проведённый силовой приём. Поэтому у нас и статистика хитов получается совсем иной», — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В прошлом сезоне Сергеев в 70 матчах набрал 13 (3+10) баллов результативности при показателе полезности «+20». Всего в КХЛ защитник провёл 549 игр, где записал на свой счёт 97 (20+77) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Сергеевым читайте на «Чемпионате»:
«После вылета СКА из Кубка Гагарина поступил звонок». Интервью с топ-новичком «Динамо»
Эксклюзив
«После вылета СКА из Кубка Гагарина поступил звонок». Интервью с топ-новичком «Динамо»
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