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Президент Чехии: после того как Россия вела себя на ЧМ-2015, хорошо, что её не было сейчас

Президент Чехии: после того как Россия вела себя на ЧМ-2015, хорошо, что её не было сейчас
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Президент Чехии Пётр Павел высказался об отсутствии сборной России на чемпионате мира — 2024.

«Чемпионат был неполным из-за отсутствия россиян? Это неправда. Просто из-за того, как они вели себя на предыдущем чемпионате в Чехии, правильно, что их здесь не было.

Я не хочу обсуждать вопрос о том, должны были быть русские или нет, и это уж точно не политические вопросы. Но наверняка вы все помните предыдущий чемпионат в Праге в 2015 году, как они вели себя в финале с Канадой. Я думаю, что только из-за того, как они там себя вели, правильно, что их не было на этом чемпионате. Это не имеет никакого отношения к политике, это было в значительной степени неспортивное поведение. Этому, конечно, не место на чемпионате мира», — цитирует Павела iSport.cz.

Напомним, после поражения сборной России от Канады в финальном матче со счётом 1:6 российские игроки не дождались гимна победителей и ушли в раздевалку.

ЧМ-2015 . Финал
17 мая 2015, воскресенье. 21:45 МСК
Канада
Окончен
6 : 1
Россия
1:0 Икин (Эннис, Маззин) – 18:10 (5x5)     2:0 Эннис (Икин, Кутюрье) – 21:56 (5x5)     3:0 Кросби (Эберле, Хэмьюс) – 27:22 (5x5)     4:0 Сегин (Жиру, Бэрри) – 28:06 (5x5)     5:0 Жиру (Кросби, О'Райлли) – 48:58 (5x4)     6:0 Маккиннон (Савар) – 49:50 (5x5)     6:1 Малкин (Мозякин, Куликов) – 52:47 (5x5)    
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