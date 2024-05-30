Президент Чехии: после того как Россия вела себя на ЧМ-2015, хорошо, что её не было сейчас

Президент Чехии Пётр Павел высказался об отсутствии сборной России на чемпионате мира — 2024.

«Чемпионат был неполным из-за отсутствия россиян? Это неправда. Просто из-за того, как они вели себя на предыдущем чемпионате в Чехии, правильно, что их здесь не было.

Я не хочу обсуждать вопрос о том, должны были быть русские или нет, и это уж точно не политические вопросы. Но наверняка вы все помните предыдущий чемпионат в Праге в 2015 году, как они вели себя в финале с Канадой. Я думаю, что только из-за того, как они там себя вели, правильно, что их не было на этом чемпионате. Это не имеет никакого отношения к политике, это было в значительной степени неспортивное поведение. Этому, конечно, не место на чемпионате мира», — цитирует Павела iSport.cz.

Напомним, после поражения сборной России от Канады в финальном матче со счётом 1:6 российские игроки не дождались гимна победителей и ушли в раздевалку.