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Двукратный чемпион КХЛ — о вкусе побед: от этого невозможно устать

Двукратный чемпион КХЛ — о вкусе побед: от этого невозможно устать
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Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев, выигравший два Кубка Гагарина в составе ЦСКА, рассказал, можно ли устать от множества побед и кубков в карьере.

«Ни в коем случае. От этого невозможно устать, каждый год хочется побеждать. Это невероятные эмоции, которые невозможно купить. Эти воспоминания с тобой на всю жизнь.

Можно ли сказать, что я голоден до титула, словно в первый раз? Сто процентов», — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Сергеев в 70 матчах набрал 13 (3+10) баллов результативности при показателе полезности «+20». Всего в КХЛ защитник провёл 549 игр, где записал на свой счёт 97 (20+77) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Сергеевым читайте на «Чемпионате»:
«После вылета СКА из Кубка Гагарина поступил звонок». Интервью с топ-новичком «Динамо»
Эксклюзив
«После вылета СКА из Кубка Гагарина поступил звонок». Интервью с топ-новичком «Динамо»
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