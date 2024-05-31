Двукратный чемпион КХЛ — о вкусе побед: от этого невозможно устать

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев, выигравший два Кубка Гагарина в составе ЦСКА, рассказал, можно ли устать от множества побед и кубков в карьере.

«Ни в коем случае. От этого невозможно устать, каждый год хочется побеждать. Это невероятные эмоции, которые невозможно купить. Эти воспоминания с тобой на всю жизнь.

Можно ли сказать, что я голоден до титула, словно в первый раз? Сто процентов», — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Сергеев в 70 матчах набрал 13 (3+10) баллов результативности при показателе полезности «+20». Всего в КХЛ защитник провёл 549 игр, где записал на свой счёт 97 (20+77) очков.