Артём Сергеев: 82 игры будет многовато для КХЛ. Это надоест

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев высказался о возможности проведения сезона в КХЛ, состоящего из 82 игр регулярки, как это сделано в НХЛ, а также поделился мнением о новых сроках чемпионата.

«Выход из отпуска не раньше 1 августа? Вот эти нововведения мне нравятся. В этом плане лига двигается в верном направлении. Очень правильно, что сдвинули сборы. Могу сказать, что собираться в начале или даже середине июля – это слишком рано. Столько сил и эмоций тратишь к началу чемпионата, что уже к 1 сентября успеваешь насытиться хоккеем. Месяца на подготовку вполне достаточно.

Сделать 82 матча в КХЛ, как это сделано в НХЛ? Считаю, что 82 всё-таки будет многовато для КХЛ. У нас в лиге не так много команд чтобы играть такое количество игр, это надоест. 68 игр самое оптимальное количество.

Плей-офф продлили до мая? Считаю, что это тоже хорошее нововведение. Матчи плей-офф будут выпадать на праздники, что поднимет рейтинги хоккея, как телевизионные, так и в соцсетях. У людей будет больше свободного времени для просмотра и похода на хоккей. Будет больше ажиотажа и больше взаимодействий с соцсетями. Это безусловный плюс для КХЛ», — сказал Сергеев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.