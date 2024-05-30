Овечкин сообщил, что вряд ли сыграет за футбольное «Динамо» этим летом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что, скорее всего, не сыграет за футбольное «Динамо» летом 2024 года.

— Братский кубок в этом году опять состоится. Если пригласят, примешь ещё раз участие за футбольное «Динамо»?

— Я бы с удовольствием, но, скорее всего, этого не произойдёт.

— Почему? Не пригласят или ты просто не хочешь?

— Я, скорее всего, не буду рисковать. Я сыграл, всё, забил, победа. Всё, хватит, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

Напомним, 25 июня 2022 года Овечкин поучаствовал в товарищеском матче в составе «Динамо» с командой блогеров «Амкал», хоккеист забил гол на 11-й минуте, после чего был заменён на полузащитника Даниила Фомина. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Динамо».