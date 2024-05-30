Защитник системы московского «Динамо» перешёл в «Ак Барс» в обмен на денежную компенсацию

В результате обмена на денежную компенсацию московского «Динамо» Арсен Таймазов отправляется в систему «Ак Барса». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Арсен Таймазов выступал в составе молодёжной команды «Динамо» с 2022 года. За два сезона в составе бело-голубых на его счету 87 матчей и 15 (2+13) набранных очков при показателе полезности «+16». В сезоне-2023/2024 игрок обороны стал чемпионом первенства Москвы среди юниоров.

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги по итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице Западной конференции. В полуфинале плей-офф москвичи проиграли челябинскому «Трактору» — 0-4.

«Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф КХЛ.