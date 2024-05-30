Владимир Путин вручил Вячеславу Фетисову орден Александра Невского

Президент России Владимир Путин вручил орден Александра Невского двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову, сообщает «Комсомольская правда». Церемония награждения прошла сегодня, 30 мая, в Екатерининском зале Кремля.

Орден Александра Невского вручается государственным служащим за особые заслуги перед Отечеством, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, высокая награда вручается гражданам России, внёсшим большой вклад в науку, искусство, культуру, спорт, экономику, образование и другие сферы.

Фетисов — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз — в качестве тренера). Является одним из шести членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея (ИИХФ). Член «Тройного золотого клуба». Включён в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.