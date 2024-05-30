Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Путин вручил Вячеславу Фетисову орден Александра Невского

Владимир Путин вручил Вячеславу Фетисову орден Александра Невского
Аудио-версия:
Комментарии

Президент России Владимир Путин вручил орден Александра Невского двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову, сообщает «Комсомольская правда». Церемония награждения прошла сегодня, 30 мая, в Екатерининском зале Кремля.

Орден Александра Невского вручается государственным служащим за особые заслуги перед Отечеством, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, высокая награда вручается гражданам России, внёсшим большой вклад в науку, искусство, культуру, спорт, экономику, образование и другие сферы.

Фетисов — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз — в качестве тренера). Является одним из шести членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея (ИИХФ). Член «Тройного золотого клуба». Включён в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.

Материалы по теме
Вячеслав Фетисов не голосовал по вопросу об утверждении Михаила Дегтярёва министром спорта
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android