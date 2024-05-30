Представлено расписание финальной серии Кубка Стэнли — 2024

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила расписание финальной серии Кубка Стэнли — 2024.
Расписание финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги:
1-й матч — 9 июня в 3:00 мск;
2-й матч — 11 июня в 3:00 мск;
3-й матч — 14 июня в 3:00 мск;
4-й матч — 16 июня в 3:00 мск;
5-й матч* — 19 июня в 3:00 мск;
6-й матч* — 22 июня в 3:00 мск;
7-й матч* — 25 июня в 3:00 мск.
* — при необходимости.
Напомним, в полуфинальных сериях Кубка Стэнли — 2024 встречаются «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» и «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз». В противостояниях счёт равный — 2-2.
В ночь на 31 мая состоится пятый матч в серии «Рейнджерс» — «Флорида». Встреча будет сыграна на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и начнётся в 3:00 мск.