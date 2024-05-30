«После «Динамо» это не было шоком». Ефремов — о задержках зарплаты в «Салавате Юлаеве»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов высказался о задержках заработной платы в уфимском клубе.

– Были финансовые трудности, задержки зарплаты по ходу сезона. Как-то выскажешься о них?

– Лично для меня после всех лет в «Динамо» это не было каким-то шоком. Такая история была в «Динамо» в принципе. В этом году тоже были небольшие задержки, но потом со всеми рассчитались. Поэтому всё нормально. К этому нужно стараться относиться, наверное, спокойно. Просто выходить, играть, делать свою работу. Рано или поздно всё равно с нами рассчитаются и всё будет нормально, — сказал Ефремов в интервью Metaratings.ru.

В минувшем сезоне на счету Ефремова 72 матча, в которых он забросил семь шайб и отдал 17 результативных передач. Напомним, в прошедшем сезоне «Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял третье место в таблице Восточной конференции лиги. В первом раунде плей-офф уфимцы проиграли «Трактору» в шести матчах.