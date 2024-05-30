Каменский отреагировал на возможное изменение рейтинга ИИХФ из-за ситуации сборной России

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский отреагировал на заявление президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа, который подтвердил, что ИИХФ обсудит систему рейтинга сборных из-за ситуации команды России, которая поднялась на второе место в списке, будучи отстранённой от игр.

«Я не разбираюсь в этих рейтингах, мне это неважно. Сборная России является одной из ведущих мировых команд — это самый главный рейтинг. Они только заявляют, а больше ничего не делают. Нам не надо обращать внимание ни на каких тардифов. У нас есть свой рейтинг, свои победы, своя история, и ей надо гордиться. Рейтинги — это всё бумажные дела. Я считаю, что всё то, что мы сделали за всю историю хоккея, нельзя вычеркнуть. Нам надо равняться только на свою историю, а не на какие-то рейтинги», — цитирует Каменского «Советский спорт».

Напомним, после окончания ЧМ-2024 российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося чемпионата мира в Чехии и защищённому рейтингу самих россиян. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками.