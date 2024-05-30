Нападающий «Питтсбурга»: любая команда могла сыграть лучше «Вашингтона» в плей-офф

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст высказался о неудачном выступлении «Вашингтон Кэпиталз» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Думаю, что любая другая команда в случае выхода в плей-офф сыграла бы лучше, чем «Вашингтон», — приводит слова Раста Sportsnet.

В текущем сезоне «Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», проиграв со счётом 0-4. «Кэпс» попали в плей-офф с восьмого места, набрав в 82 матчах 91 очко. «Синерубашечники» стали победителями регулярного чемпионата НХЛ, заработав 114 очков.

На финише регулярного чемпионате НХЛ на одно место в плей-офф в Восточной конференции претендовали «Вашингтон», «Филадельфия Флайерз», «Питтсбург» и «Детройт Ред Уингз».