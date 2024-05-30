Сушко: уверен, после НХЛ Овечкин ничего, кроме «Динамо», рассматривать не будет

Генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко оценил вероятность возвращения нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в стан бело-голубых после игры в НХЛ.

«У Овечкина ещё есть два года контракта. Мы со своей стороны желаем ему как можно дольше играть в НХЛ. Это посол России и нашего хоккея.

Я уверен, что после окончания его истории в «Вашингтоне» сам Александр Михайлович ничего, кроме «Динамо», рассматривать не будет. Не думаю, что здесь необходимы усилия с нашей стороны. Его любовь к клубу очевидна. Такой вопрос даже не стоит», – сказал Сушко в интервью Metaratings.ru.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.