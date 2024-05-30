Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушко: уверен, после НХЛ Овечкин ничего, кроме «Динамо», рассматривать не будет

Сушко: уверен, после НХЛ Овечкин ничего, кроме «Динамо», рассматривать не будет
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко оценил вероятность возвращения нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в стан бело-голубых после игры в НХЛ.

«У Овечкина ещё есть два года контракта. Мы со своей стороны желаем ему как можно дольше играть в НХЛ. Это посол России и нашего хоккея.

Я уверен, что после окончания его истории в «Вашингтоне» сам Александр Михайлович ничего, кроме «Динамо», рассматривать не будет. Не думаю, что здесь необходимы усилия с нашей стороны. Его любовь к клубу очевидна. Такой вопрос даже не стоит», – сказал Сушко в интервью Metaratings.ru.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

Материалы по теме
Овечкин признался, что после окончания карьеры предпочтёт вернуться в Россию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android