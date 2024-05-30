Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил подписание Адама Ружички в «Спартак»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал подписание словацкого нападающего Адама Ружички в «Спартак».

«Чтобы оценить Ружичку, для начала нужно его увидеть. Надо понять, что он может делать на поле, почему его подписали. Что касается скандала с его участием, то мы часто начинаем негативно говорить о людях, которые пережили плохие ситуации в прошлом. Но часто у них достаточно силы воли для того, чтобы сделать выводы и двигаться дальше. Игрок может принести пользу команде», – сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, в феврале 2024 года «Аризона Койотс» выставила 25-летнего Ружичку на драфт отказов после того, как последний опубликовал на своей странице в социальной сети видео, на котором был заметен белый порошок и банковская карта рядом с ним. За «Аризону» Ружичка успел провести всего три матча после того, как «Койотс» забрали его с драфта отказов, куда перед этим его отправил «Калгари Флэймз». Результативными действиями в этих играх словак не отметился.