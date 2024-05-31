«Политика в чистом виде». Назаров ответил на слова президента Чехии о сборной России

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на слова президента Чехии Петра Павела, который был рад, что сборная России отсутствовала на чемпионате мира — 2024.

«Чехи выиграли домашний чемпионат мира, на котором не было сборных России и Беларуси. Видимо, ребята перепили пива, оно ударило им в голову. Сломали кубок, теперь начинают что-то выдумывать.

Слова чешского президента звучат по меньшей мере странно. Вспомнил какой-то давний 2015-й год, вытащил из чулана известную только ему самому историю. Очевидно, что чехов устраивает отсутствие на турнире одной из сильнейших сборных мира, просто они не хотят этого признавать. Политика в чистом виде, ничего нового. Но мы все всё равно знаем, что победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.