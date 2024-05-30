Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Терещенко: Тардиф — больной человек, сегодня делает рейтинг, а завтра его отменяет

Терещенко: Тардиф — больной человек, сегодня делает рейтинг, а завтра его отменяет
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил заявление президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа, который подтвердил, что ИИХФ обсудит систему рейтинга сборных из-за ситуации команды России, которая поднялась на второе место в списке, будучи отстранённой от игр.

«Тардиф — больной человек. Сегодня он делает рейтинг, а завтра его отменяет. Что это за руководитель такой? Он делает одно, общественность говорит: «Что ты творишь?», и он заново делает. Это лишний раз говорит о том, как там принимаются решения и почему. Это только смех вызывает, не более», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Напомним, после окончания ЧМ-2024 российская национальная команда переместилась с третьей на вторую строчку рейтинга благодаря поражению сборной Финляндии в четвертьфинале завершившегося чемпионата мира в Чехии и защищённому рейтингу самих россиян. Теперь Россия занимает второе место с 4065 очками, а Финляндия идёт следом с 3955 очками.

Материалы по теме
Каменский отреагировал на возможное изменение рейтинга ИИХФ из-за ситуации сборной России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android