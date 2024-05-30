Кожевников: сравнивать КХЛ и НХЛ — неправильно, некорректно смотреть под таким углом

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников ответил на вопрос о развитии хоккея в КХЛ и НХЛ.

— По итогам ЧМ можно сделать вывод о развитии хоккея на Западе?

— В НХЛ выше уровень, конечно. Там сильнейшая лига мира, все едут туда. У нас тоже хорошая лига, но сравнивать КХЛ и НХЛ – это неправильно. Некорректно смотреть на вопрос под таким углом, — сказал Кожевников в интервью LiveResult.

На прошедшем мировом первенстве победу одержала сборная Чехии, обыгравшая в финальном матче Швейцарию со счётом 2:0. Бронзовыми призёрами чемпионата мира стали шведы, победившие сборную Канады в матче за третье место. Чехия обошла сборную России, у которой (после распада СССР) 13 медалей мировых первенств. При этом Чехия опережает в этом рейтинге Россию и с учётом Чехословакии и СССР — 48 против 47.