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НХЛ назвала обладателя награды «Леди Бинг Трофи»

НХЛ назвала обладателя награды «Леди Бинг Трофи»
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин стал обладателем трофея приз «Леди Бинг Трофи». Данный трофей ежегодно присуждается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Решение принимают члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.

За победу в номинации также боролись нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Напомним, в регулярном чемпионате Славин принял участие в 81 матче, в которых записал в свой актив 6 голов и 31 результативную передачу. В плей-офф на его счету один гол и две результативные передачи в 11 играх.

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