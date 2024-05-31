Панарин сравнялся с Юшкевичем и Ничушкиным по матчам в плей-офф НХЛ среди россиян

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит пятый матч финала плей-офф Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0. В этой встрече принимает участие российские нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Для россиянина этот матч стал 72-м в карьере в плей-офф НХЛ.

Панарин поднялся 31-е место по матчам в плей-офф НХЛ среди россиян, сравнявшись с Дмитрием Юшкевичем и Валерием Ничушкиным. Следующей целью Панарина является Александр Карповцев (74).

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 14 матчах в плей-офф НХЛ, в которых записал в свой актив 4 гола и 10 результативных передач.

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