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Бобровский вышел на 2-е место в истории НХЛ по матчам в плей-офф среди российских вратарей

Бобровский вышел на 2-е место в истории НХЛ по матчам в плей-офф среди российских вратарей
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит пятый матч финала плей-офф Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2-й период
1 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Крайдер (Зибанеджад) – 22:03 (4x5)     1:1 Форслинг (Беннетт, Экблад) – 28:21 (5x5)    

На момент написания новости закончился первый период. Счёт в матче 0:0. В этой встрече принимает участие российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Для россиянина этот матч стал 86-м в карьере в плей-офф НХЛ.

Таким образом, Бобровский поднялся второе место по матчам в плей-офф НХЛ среди российский голкиперов, сравнявшись с Евгением Носковым. Следующей целью Бобровского является вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (115).

В нынешнем сезоне Бобровский принял участие в 15 матчах в плей-офф НХЛ. Напомним, счёт в серии равный — 2-2.

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