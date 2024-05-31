Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» выдали лучший результат по голам в меньшинстве в плей-офф за последние 16 лет

«Рейнджерс» выдали лучший результат по голам в меньшинстве в плей-офф за последние 16 лет
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Нью-Йорке проходит пятый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Флориду Пантерз».

На данный момент позади два периода, счёт в матче 1:1.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Крайдер (Зибанеджад) – 22:03 (4x5)     1:1 Форслинг (Беннетт, Экблад) – 28:21 (5x5)     1:2 Лунделль (Луостаринен) – 50:22 (5x5)     1:3 Беннетт – 58:08 (en)     2:3 Лафреньер (Зибанеджад, Крайдер) – 59:10 (6x5)    

Счёт в этой встрече, в начале второго периода, открыл нападающий хозяев Крис Крайдер, причём сделал это при игре в численном меньшинстве.

Таким образом, эта шайба стала уже шестой для «Рейнджерс» в этом плей-офф, заброшенной в момент когда у «копов» меньше игроков на льду, чем у их соперников. Это является рекордом в истории клуба, а также лучшим результатом среди всех команд с 2008 года, когда «Детройт Ред Уингз» также отметился шестью шайбами в меньшинстве в Кубке Стэнли. Рекорд всех времён принадлежит «Эдмонтон Ойлерз», который в Кубке Стэнли 1983 года 10 раз отличились в меньшинстве.

На данный момент счёт в серии между «Рейнджерс» и «Флоридой» 2-2.

Материалы по теме
Сила звёзд «Флориды» и неожиданные герои «Рейнджерс». Что происходит в финале Востока НХЛ
Сила звёзд «Флориды» и неожиданные герои «Рейнджерс». Что происходит в финале Востока НХЛ

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android