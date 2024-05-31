«Рейнджерс» выдали лучший результат по голам в меньшинстве в плей-офф за последние 16 лет

В эти минуты в Нью-Йорке проходит пятый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Флориду Пантерз».

На данный момент позади два периода, счёт в матче 1:1.

Счёт в этой встрече, в начале второго периода, открыл нападающий хозяев Крис Крайдер, причём сделал это при игре в численном меньшинстве.

Таким образом, эта шайба стала уже шестой для «Рейнджерс» в этом плей-офф, заброшенной в момент когда у «копов» меньше игроков на льду, чем у их соперников. Это является рекордом в истории клуба, а также лучшим результатом среди всех команд с 2008 года, когда «Детройт Ред Уингз» также отметился шестью шайбами в меньшинстве в Кубке Стэнли. Рекорд всех времён принадлежит «Эдмонтон Ойлерз», который в Кубке Стэнли 1983 года 10 раз отличились в меньшинстве.

На данный момент счёт в серии между «Рейнджерс» и «Флоридой» 2-2.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: