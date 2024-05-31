Шестёркин нанёс боксёрский удар Ткачуку во время пятого матча серии с «Флоридой»

В эти минуты в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» проходит пятый матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Флориду Пантерз».

На данный момент идёт третий период, счёт в матче 2:1 в пользу гостей.

В одном из моментов встречи, в суматохе на пятаке «Рейнджерс», российский голкипер «копов» Игорь Шестёркин нанёс боксёрский удар чересчур активно действовавшему у его ворот форварду «Флориды» Мэттью Ткачуку.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

Напомним, по ходу серии Ткачук не раз устраивал различные провокации против Шестёркина.

На данный момент счёт в серии между «Рейнджерс» и «Флоридой» 2-2.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: