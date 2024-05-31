Шестёркин нанёс боксёрский удар Ткачуку во время пятого матча серии с «Флоридой»
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В эти минуты в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» проходит пятый матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Флориду Пантерз».
На данный момент идёт третий период, счёт в матче 2:1 в пользу гостей.
НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Крайдер (Зибанеджад) – 22:03 (4x5) 1:1 Форслинг (Беннетт, Экблад) – 28:21 (5x5) 1:2 Лунделль (Луостаринен) – 50:22 (5x5) 1:3 Беннетт – 58:08 (en) 2:3 Лафреньер (Зибанеджад, Крайдер) – 59:10 (6x5)
В одном из моментов встречи, в суматохе на пятаке «Рейнджерс», российский голкипер «копов» Игорь Шестёркин нанёс боксёрский удар чересчур активно действовавшему у его ворот форварду «Флориды» Мэттью Ткачуку.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:
Напомним, по ходу серии Ткачук не раз устраивал различные провокации против Шестёркина.
На данный момент счёт в серии между «Рейнджерс» и «Флоридой» 2-2.
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