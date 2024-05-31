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25 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Рейнджерс» в пятом матче серии КС

25 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Рейнджерс» в пятом матче серии КС
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В Нью-Йорке завершился пятый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Флориде Пантерз» (2:3).

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Крайдер (Зибанеджад) – 22:03 (4x5)     1:1 Форслинг (Беннетт, Экблад) – 28:21 (5x5)     1:2 Лунделль (Луостаринен) – 50:22 (5x5)     1:3 Беннетт – 58:08 (en)     2:3 Лафреньер (Зибанеджад, Крайдер) – 59:10 (6x5)    

Шайбами в составе победителей отметились Густав Форслинг, Антон Лунделль и Сэм Беннетт (в пустые ворота).

У хозяев голы забили Крис Крайдер и Алекси Лафреньер. В обоих случаях в качестве единственного ассистента выступил Мика Зибанеджад.

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отметился в этой встрече 25 сейвами. Его коллега по амплуа и соотечественник из «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 34 броска по своим воротам.

Таким образом, «пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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