25 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Рейнджерс» в пятом матче серии КС

В Нью-Йорке завершился пятый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Флориде Пантерз» (2:3).

Шайбами в составе победителей отметились Густав Форслинг, Антон Лунделль и Сэм Беннетт (в пустые ворота).

У хозяев голы забили Крис Крайдер и Алекси Лафреньер. В обоих случаях в качестве единственного ассистента выступил Мика Зибанеджад.

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отметился в этой встрече 25 сейвами. Его коллега по амплуа и соотечественник из «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 34 броска по своим воротам.

Таким образом, «пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз.

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