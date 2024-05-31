Крайдер вышел на первое место в истории «Рейнджерс» по голам в меньшинстве в плей-офф
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В Нью-Йорке завершился пятый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Флориде Пантерз» (2:3).
НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Крайдер (Зибанеджад) – 22:03 (4x5) 1:1 Форслинг (Беннетт, Экблад) – 28:21 (5x5) 1:2 Лунделль (Луостаринен) – 50:22 (5x5) 1:3 Беннетт – 58:08 (en) 2:3 Лафреньер (Зибанеджад, Крайдер) – 59:10 (6x5)
Счёт в этой встрече, в начале второго периода, открыл нападающий хозяев Крис Крайдер, причём сделал это при игре в численном меньшинстве.
Таким образом, этот гол стал третьим в карьере 33-летнего американца, забитым в момент, когда у его команды меньше игроков на льду, чем у соперников. По этому показателю Крайдер вышел на первое место в истории «Рейнджерс», сравнявшись с Марком Мессье.
Всего в нынешнем плей-офф на счету американского форварда 11 (8+3) очков в 15 матчах.
«Пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз.
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