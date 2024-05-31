Крайдер вышел на первое место в истории «Рейнджерс» по голам в меньшинстве в плей-офф

В Нью-Йорке завершился пятый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Флориде Пантерз» (2:3).

Счёт в этой встрече, в начале второго периода, открыл нападающий хозяев Крис Крайдер, причём сделал это при игре в численном меньшинстве.

Таким образом, этот гол стал третьим в карьере 33-летнего американца, забитым в момент, когда у его команды меньше игроков на льду, чем у соперников. По этому показателю Крайдер вышел на первое место в истории «Рейнджерс», сравнявшись с Марком Мессье.

Всего в нынешнем плей-офф на счету американского форварда 11 (8+3) очков в 15 матчах.

«Пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз.

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