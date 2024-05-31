Бобровский — об одном шаге до финала Кубка Стэнли: мы не заглядываем так далеко

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем пятом матче серии полуфинала Кубка Стэнли над «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2).

«Хорошая победа. Классная игра.

Одна победа до финала Кубка Стэнли? Мы не заглядываем так далеко вперёд. Мы думаем только о том, что происходит здесь и сейчас. Прямо сейчас мы просто наслаждаемся моментом», — приводит слова Бобровского журналист Дэвид Паньотта в социальных сетях.

Напомним, в этом матче 35-летний Бобровский отметился 25 сейвами.

Таким образом, «Пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз. Шестой матч этого противостояния пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

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