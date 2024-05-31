Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский — об одном шаге до финала Кубка Стэнли: мы не заглядываем так далеко

Бобровский — об одном шаге до финала Кубка Стэнли: мы не заглядываем так далеко
Комментарии

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем пятом матче серии полуфинала Кубка Стэнли над «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2).

«Хорошая победа. Классная игра.

Одна победа до финала Кубка Стэнли? Мы не заглядываем так далеко вперёд. Мы думаем только о том, что происходит здесь и сейчас. Прямо сейчас мы просто наслаждаемся моментом», — приводит слова Бобровского журналист Дэвид Паньотта в социальных сетях.

Напомним, в этом матче 35-летний Бобровский отметился 25 сейвами.

Таким образом, «Пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз. Шестой матч этого противостояния пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

Материалы по теме
«Флорида» — в шаге от финала Кубка Стэнли! «Рейнджерс» упустили победу в важнейшем матче
«Флорида» — в шаге от финала Кубка Стэнли! «Рейнджерс» упустили победу в важнейшем матче

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android