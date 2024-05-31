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Ведущая NHL Network упрекнула игроков «Рейнджерс» за отсутствие помощи Шестёркину

Ведущая NHL Network упрекнула игроков «Рейнджерс» за отсутствие помощи Шестёркину
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Ведущая NHL Network Джейми Херш прокомментировала победу «Флориды Пантерз» в сегодняшнем пятом матче серии полуфинала Кубка Стэнли над «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2), отметив игру российского голкипера «копов» Игоря Шестёркина.

«Шестёркин не может делать всё в одиночку», — написала Херш в социальных сетях.

Напомним, в этой игре 28-летний Шестёркин отразил 34 броска по своим воротам.

Всего в нынешнем плей-офф россиянин провёл 15 матчей, в которых отражал 92,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,36.

Таким образом, «пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз. «Флорида» находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли во второй сезон подряд. Шестой матч этого противостояния пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

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