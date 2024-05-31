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Бобровский вышел на пятое место в истории НХЛ по необычному показателю в плей-офф

Бобровский вышел на пятое место в истории НХЛ по необычному показателю в плей-офф
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В Нью-Йорке завершился пятый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Флориде Пантерз» (2:3).

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Крайдер (Зибанеджад) – 22:03 (4x5)     1:1 Форслинг (Беннетт, Экблад) – 28:21 (5x5)     1:2 Лунделль (Луостаринен) – 50:22 (5x5)     1:3 Беннетт – 58:08 (en)     2:3 Лафреньер (Зибанеджад, Крайдер) – 59:10 (6x5)    

Ворота победителей в этой встрече защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 25 бросков по своим воротам.

Таким образом, по итогам этой игры у 35-летнего Бобровского стало 77,8% побед за карьеру в финалах конференций Кубка Стэнли (7 побед в 9 матчах). Этот результат помог россиянину сравняться с Роги Вашоном и выйти на пятое место в истории НХЛ по проценту побед в финалах конференций среди вратарей, сыгравших на данной стадии минимум семь матчей. Лидером всех времён по этому показателю является Туукка Раск, у которого стопроцентный показатель (восемь побед в восьми матчах).

Таким образом, «Пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз. Шестой матч этого противостояния пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

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