Бобровский вышел на пятое место в истории НХЛ по необычному показателю в плей-офф

В Нью-Йорке завершился пятый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Флориде Пантерз» (2:3).

Ворота победителей в этой встрече защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 25 бросков по своим воротам.

Таким образом, по итогам этой игры у 35-летнего Бобровского стало 77,8% побед за карьеру в финалах конференций Кубка Стэнли (7 побед в 9 матчах). Этот результат помог россиянину сравняться с Роги Вашоном и выйти на пятое место в истории НХЛ по проценту побед в финалах конференций среди вратарей, сыгравших на данной стадии минимум семь матчей. Лидером всех времён по этому показателю является Туукка Раск, у которого стопроцентный показатель (восемь побед в восьми матчах).

Таким образом, «Пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз. Шестой матч этого противостояния пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

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