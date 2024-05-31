Александр Овечкин назвал имя своего преемника в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал своего преемника в Национальной хоккейной лиге.

— Кто будет твоим преемником? Потому что, допустим, у Леброна в НБА — это молодой француз Вембаньяма.

— Сейчас, думаю, Макдэвид. Если не брать его? Маккиннон, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. «Вашингтон Кэпиталз» остановился в первом раунде плей-офф НХЛ, проиграв «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4.

Александр Овечкин с сыном сыграли в хоккей с Дмитрием Яшкиным: