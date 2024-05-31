Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» проиграли семь последних пятых матчей в финалах конференции

«Рейнджерс» проиграли семь последних пятых матчей в финалах конференции
Комментарии

Этой ночью в Нью-Йорке прошёл пятый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Флориде Пантерз» (2:3).

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Крайдер (Зибанеджад) – 22:03 (4x5)     1:1 Форслинг (Беннетт, Экблад) – 28:21 (5x5)     1:2 Лунделль (Луостаринен) – 50:22 (5x5)     1:3 Беннетт – 58:08 (en)     2:3 Лафреньер (Зибанеджад, Крайдер) – 59:10 (6x5)    

Таким образом, «Рейнджерс» потерпели седьмое поражение подряд в пятых матчах в рамках серий финалов конференции. Данный отсчёт стартовал ещё в 1994 году — последнем, в котором «копы» стали обладателями Кубка Стэнли. После этого они проигрывали в пятых матчах финала Восточной конференции также в 1997, 2012, 2014, 2015 и 2022 годах.

«Пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз. «Рейнджерс» больше не имеют права на осечку в данной серии. Шестой матч этого противостояния пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

Материалы по теме
«Флорида» — в шаге от финала Кубка Стэнли! «Рейнджерс» упустили победу в важнейшем матче
«Флорида» — в шаге от финала Кубка Стэнли! «Рейнджерс» упустили победу в важнейшем матче

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android