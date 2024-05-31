«Рейнджерс» проиграли семь последних пятых матчей в финалах конференции

Этой ночью в Нью-Йорке прошёл пятый матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Флориде Пантерз» (2:3).

Таким образом, «Рейнджерс» потерпели седьмое поражение подряд в пятых матчах в рамках серий финалов конференции. Данный отсчёт стартовал ещё в 1994 году — последнем, в котором «копы» стали обладателями Кубка Стэнли. После этого они проигрывали в пятых матчах финала Восточной конференции также в 1997, 2012, 2014, 2015 и 2022 годах.

«Пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз. «Рейнджерс» больше не имеют права на осечку в данной серии. Шестой матч этого противостояния пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

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